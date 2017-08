Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Júlio César fora dos convocados do Benfica para a Supertaça

De fora ficaram também o médio André Horta e dois extremos, o sérvio Andrija Zivkovic e o peruano André Carrillo.

21:56

O guarda-redes Júlio César, lesionado, ficou esta sexta-feira fora da lista de convocados de Rui Vitória para a Supertaça de futebol, que se disputa no sábado frente ao Vitória de Guimarães.



O guardião brasileiro sofre de uma tendinopatia na perna esquerda e não recuperou a tempo do jogo de abertura da temporada, que se realiza em Aveiro, e juntou-se ao ponta de lança grego Mitroglou, que continua a recuperar uma lesão muscular na coxa esquerda e cuja ausência já era certa.



De fora da lista de 21 convocados ficaram ainda, também por motivo de lesão, o médio André Horta, com uma tendinopatia no joelho esquerdo, e dois extremos, o sérvio Andrija Zivkovic, com um traumatismo na coxa direita, e o e peruano André Carrillo, com um traumatismo no joelho direito.



O Benfica defronta o Vitória de Guimarães no sábado, a partir das 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.



Lista dos 21 convocados:



- Guarda-redes: Paulo Lopes e Bruno Varela.



- Defesas: Lisandro, Grimaldo, Luisão, André Almeida, Jardel e Eliseu.



- Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Salvio, Pizzi, Cervi, Chris Willock, Chrien, Diogo Gonçalves e João Carvalho.



- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Seferovic e Rafa.