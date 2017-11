Júlio Mendes exige respostas à polícia depois de entrada de vitorianos em campo

Presidente do Guimarães está descontente com as autoridades.

Por Lusa | 05.11.17

O presidente do Vitória de Guimarães exigiu hoje às forças policiais que expliquem a entrada "em pânico", a seu ver, anormal, de vitorianos em campo no início do jogo com o Benfica, da I Liga de futebol.





Com pouco mais de três minutos decorridos do jogo da 11.ª jornada, mais de uma centena de adeptos do clube minhoto instalados na bancada sul inferior do Estádio D. Afonso Henriques entraram de forma abrupta no relvado, na sequência de uma carga da PSP, que levou a uma interrupção de quase cinco minutos.

Júlio Mendes frisou que o caso não é inédito no recinto vitoriano - em setembro de 2014, num jogo com o FC Porto, adeptos instalados na mesma zona entraram no relvado após terem sido disparadas balas de borracha pela polícia na zona - e que homens, mulheres e crianças entrarem conjuntamente no relvado não é normal e "não pode voltar a acontecer".