Jupiter Algarve Hotel inspirado na profundidade do oceano

Em plena Praia da Rocha, no Algarve, encontra-se um moderno hotel à beira-mar com um tranquilizante circuito de spa com massagem.

Por Natacha Nunes Costa | 09:00

A mais recente renovação do Jupiter Algarve Hotel deu ainda mais requinte a este espaço de quatro estrelas localizado à beira-mar, em plena praia da Rocha, na cidade algarvia de Portimão.



A decoração foi inspirada no fundo do mar, onde os diferentes andares representam uma profundidade do oceano. Além dos 183 quartos, de diferentes tipologias com vista para o mar ou para a cidade, esta unidade hoteleira conta também com uma Zona Wellness com um moderno circuito terapêutico composto por piscina interior hidrodinâmica, banho turco, sauna e um espaço de relaxamento com massagens para ajudar a recentrar energias.



No restaurante, aberto para o almoço e jantar, para hóspedes e clientes externos, pode deliciar-se com uma variedade de pratos portugueses e cozinha internacional servida ‘à la carte’ ou em buffet. Depois de experimentar as melhores iguarias que a região tem para oferecer, nada melhor do que recorrer ao centro de Fitness para manter a forma.



O hotel também oferece espaços flexíveis de reuniões e eventos com capacidade até 300 pessoas, computadores com acesso à Internet, Wi-fi, garagem e excursões, a tratar no balcão da receção, que se encontra aberta 24 horas por dia.