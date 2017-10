Justin Bieber cobre tronco com tatuagens

Músico canadiano, de 23 anos, surpreendeu internautas com imagens.

Justin Bieber volta a dar que falar depois de ter anunciado uma pausa na carreira. O músico, de 23 anos, publicou uma foto e alguns vídeos onde mostra as novas tatuagens que fez nos peitorais e barriga.

Nas imagens é possível ver que o artista tatuou a expressão "Son of God", filho de Deus, em português, entre outros desenhos que ainda não foram 'descodificados'.









Os fãs do cantor ficaram surpresos com a novidade e as opiniões dividem-se.

"Precisas parar de machucar o teu corpo", escreveu um dos internautas.

"És gostoso, mas os desenhos são horríveis", diz uma fã.

Por outro lado, há quem tenha gostado. "Cada vez mais lindo"e "ficou incrível" lê-se na foto na mais recente foto publicada por Justin Bieber no Instagram.

Bieber explica pausa na carreira

Em agosto, depois de cancelar a digressão, o cantor anunciou no Instagram que ia fazer uma pausa na carreira e explicou o motivo para se afastar dos palcos aos 23 anos.

"Estou ciente de que nunca serei perfeito e que vou sempre cometer erros. Mas não vou deixar o meu passada ditar o meu futuro. Não tenho vergonha dos meus erros. Quero ser um homem que aprende com eles e evolui. Ao dar este tempo, quero tornar-me sustentável. Quero que a minha carreira seja sustentável, mas também quero que a minha mente, coração e alma também o sejam. Para que eu possa ser o homem que desejo, o marido e pai que eventualmente um dia quero ser", escreveu o artista.