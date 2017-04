Justin Bieber com saúde e carreira em risco

O que achou desta notícia?







65.1% Muito insatisfeito

65.1% 7.2%

7.2% 6%

6% 2.4%

2.4% 19.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







65.1% Muito insatisfeito

65.1% 7.2%

7.2% 6%

6% 2.4%

2.4% 19.3% Muito satisfeito pub

A digressão de Justin Bieber está a deixar a família e os amigos em desespero, pois temem que este tenha voltado para uma vida de excessos. A passagem do canadiano, de 23 anos, pela Austrália ficou manchada por várias polémicas.Primeiro, foi a destruição da mansão onde ficou instalado e que valia cerca de 18 milhões de euros. Segundo o jornal ‘The Sydney Morning’, os vizinhos queixaram-se do barulho, do cheiro a haxixe e as obras de reparação custaram qualquer coisa como 27 mil euros.Em seguida, Bieber, durante um concerto, foi criticado depois de dizer a uma fã: "Metes-me nojo". Agora, a sua passagem pelo Brasil volta a colocá-lo em problemas com a Justiça. Isto porque o tribunal decidiu reabrir o processo em que acusa o artista de vandalismo, num caso que remonta a 2013. Os concertos são este fim de semana e Bieber quer estar descontraído. Para isso, terá contratado jovens em várias casas de massagens.