Justin Timberlake vai atuar no intervalo mais caro dos EUA

O cantor vai substituir Lady Gaga no Super Bowl de 2018.

17:07

Justin Timberlake é o nome escolhido para atuar no Super Bowl de 2018. O cantor sucede a Lady Gaga e surge como atração principal do intervalo comercial mais caro dos Estados Unidos. A confirmação foi feita pelo próprio, através de um vídeo publicado no Twitter, em que surge ao lado do apresentador Jimmy Fallon.











A final do campeonato de futebol americano tem das maiores audiências da televisão norte-americana e todos os anos gera grande expectativa sobre o artista que atua.

Este ano, o intervalo comercial ficou à responsabilidade de Lady Gaga. Beyoncé, The Rolling Stones ou Madonna foram outros artistas que também atuaram no intervalo do Super Bowl em edições anteriores.

A edição do próximo ano, realiza-se no dia 4 de fevereiro, no Bank Stadium, Minnesota.

A atuação polémica em 2004

Timberlake já atuou no Super Bowl, em 2004, edição que ficou marcada pelo momento insólito que o artista protagonizou com Janet Jackson. Ao som de "Rock Your Body", o cantor rasgou parte do figurino e expôs o peito da cantora para mais de 140 milhões de telespetadores.