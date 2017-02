"Desde o princípio, os fotógrafos sempre conseguiram que eu tirasse as roupas, mesmo que eu não goste nada do meu corpo. Eu tive que me pôr confortável com a minha nudez".



Aos 43 anos, a modelo britânica Kate Moss conta assim à revista W como lida com a exposição de que é alvo desde que tinha 16 anos. E continua a sentir-se perfeitamente confortável com as fotos ao natural, como mostra a foto que a revista revela no seu site.

