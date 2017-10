Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Katia Aveiro celebra 40 anos no Funchal

Irmã de CR7 diverte-se com os amigos e familiares.

01:30

Katia Aveiro viajou até ao Funchal para celebrar o seu 40º aniversário com uma festa de arromba com os amigos e alguns familiares.



Nas redes sociais, a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo foi partilhando algumas imagens dos momentos mais divertidos de quarta-feira, onde se vê a mãe, Dolores, e a irmã, Elma. Durante o dia de ontem, a cantora teve a companhia dos dois filhos, Rodrigo, de 17 anos, e Dinis, de sete.



"É dia de começar os meus 40 anos junto dos homens que me fazem respirar e ser a mulher que sou hoje", começou por revelar num texto que partilhou, assumindo-se como uma mulher feliz e realizada. "Quero agradecer a Deus todos os dias da minha vida... Amo tudo o que tenho...".