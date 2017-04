Katia Aveiro e Alexandra Ferreira partilham ex-namorados

O concorrente que entrou para o reality show da TVI com o segredo "Dormi no quarto do Cristiano Ronaldo" namorou cerca de oito meses com Alexandra. Segundo fontes ligadas ao jogador de póquer, a dormida na casa de Ronaldo terá ocorrido na mansão de férias do craque, no Gerês, durante a relação que teve com Katia.

Katia Aveiro e Alexandra Ferreira, ex-concorrente da Casa dos Segredos, têm em comum os homens com quem se relacionam.Alexandra, que está grávida de José Pereira, ex-marido de Katia, veio causar desconforto na família Aveiro e principalmente na cantora. O ex cunhado de Ronaldo levou Alexandra para a casa da Moita, casa que José partilhava com Katia e com os filhos de ambos na altura em que estavam casados.Mas não é só José quem liga Katia a Alexandra. Também Cláudio Coelho, jogador de póquer, se envolveu com as duas, avança a Flash!