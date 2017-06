Katia Aveiro fala dos gémeos de Ronaldo

Depois da notícia de que Cristiano Ronaldo já foi pai de dois bebés gémeos, Eva e Mateo, nascidos de uma barriga de aluguer, Katia Aveiro, irmã do jogador português, foi a primeira a quebrar o silêncio sepulcral da família sobre o caso.

No programa da SIC ‘Queridas Manhãs’, Júlia Pinheiro questionou a cantora se já era tia de gémeos, ao que Katia Aveiro respondeu com um enigmático "talvez", sem no entanto negar o nascimento das duas crianças.

Katia Aveiro adiantou que não podia revelar mais pormenores. "Vou explicar uma coisa: eu não posso falar pelos outros.É uma questão de respeito", disse a artista, acrescentado que "se há alguém que tem de falar, não sou eu".

A irmã de Cristiano Ronaldo remete assim mais explicações para o futebolista, que até ao momento ainda não confirmou oficialmente o nascimento dos gémeos. No entanto, Katia Aveiro acabou por dizer ainda que "não há mais nada do que aquilo que vocês já sabem", confirmando a veracidade dos relatos que dão conta do nascimento dos bebés na costa oeste dos EUA, há exatamente uma semana.

Dias antes, Dolores Aveiro viajou para os EUA, para ir buscar os netos. A matriarca do clã Aveiro partilhou fotografias nas redes sociais a dar conta de que ia viajar, mas não quis revelar o destino. Uma amiga de Dolores contou depois ao CM que "os bebés estão bem".

O que achou desta notícia?







52.1% Muito insatisfeito

52.1% 3.8%

3.8% 8.3%

8.3% 8.3%

8.3% 27.5% Muito satisfeito