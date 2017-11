Cantora mostra orgulho nas suas curvas depois de ter perdido mais de 30 quilos.

Por Rute Lourenço | 09:21

De férias na Indonésia, Katia Aveiro tem mostrado aos seguidores que está longe da imagem mais roliça do passado. Com a ajuda do ginásio e de uma dieta rigorosa, a irmã de Cristiano Ronaldo perdeu mais de 30 quilos e, agora, mostra orgulho nas suas curvas, que exibe nas redes sociais, através de fotos em biquíni.