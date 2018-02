Cachê mais elevado enquanto casal.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

É a primeira vez que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fazem uma aparição pública enquanto casal. Os atores foram convidados para serem os reis do cortejo de Carnaval de Viana do Castelo, no domingo e, segundo o CM apurou, receberam um dos cachês mais elevados do Entrudo.