Kelly Bailey faz cirurgia para aumentar o peito

Atriz de 19 anos fez intervenção há dois meses, em Lisboa, antes de começar a gravar a nova novela da TVI, ‘A Herdeira’.

Por Vânia Nunes | 01:30

É uma das estrelas da TVI e surgiu na festa do canal, no Algarve, mais sensual do que nunca. Kelly Bailey decidiu investir na imagem e submeteu-se a uma cirurgia para aumentar o peito.