Kelly relata como viveu o dia 22 em Londres

A estudar representação há alguns meses em Londres, Inglaterra, Kelly Bailey, de 18 anos, estava perto do local onde ocorreu o ataque terrorista de dia 22."Estava mesmo ao lado, em Oxford Circus, e tinha acabado de passar pelo Big Ben. Quando percebo o pânico na cara das pessoas, estava muita confusão. É assustador", conta, adiantando que o momento que viveu lhe deixou marcas."Mexeu muito comigo. Só pensei o quanto queria voltar para Portugal, para o meu cantinho e para o meu paraíso. São momentos mesmo muito pesados", recorda a atriz, que esteve recentemente no Porto para desfilar na passerelle do Portugal Fashion. Quanto ao curso que está a tirar na capital inglesa, a namorada de Bruno Cabrerizo, de 37 anos, garante que está a ser um desafio muito bom. "É uma experiência incrível. É muito puxado, mas além de me ensinar muito, treino a língua inglesa."