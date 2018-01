Kendall Jenner criticada por aparecer com acne nos Globos

Borbulhas no rosto da irmã de Kim Kardashian não passaram despercebidas.

12:41

Kendall Jenner foi considerada uma das mais bem vestidas na gala dos Globos de Ouros, no entanto, não foi só a elegância da modelo mais bem paga do mundo que chamou a atenção. O rosto da jovem com acne foi alvo de várias críticas numa das noites mais glamorosas de Los Angeles.

A indumentária de Kendall foi elogiada nas redes sociais, o vestido escolhido pela jovem modelo foi assinado por Giambattista Valli. Mas as borbulhas salientes no rosto da manequim acabaram por levar a melhor da noite.

Na sua conta do Twitter, a filha mais nova de Kris Jenner decidiu partilhar o comentário de um fã, deixando também a sua resposta aos comentários que têm surgido sobre a situação.

"Ok, mas Kendall Jenner mostrou acne enquanto surgia deslumbrante, como uma estrela, é isso que as raparigas precisam de entender", escreveu o fã.

Em resposta, a modelo respondeu: "Nunca deixes que essa m**** te pare".

A presença da irmã de Kim Kardashian no evento, que reuniu alguns dos nomes de Hollywood em apoio ao movimento "Me too", não foi bem vista pelos internautas, uma vez que Kendall não está ligada ao mundo da representação.



Depois dos Globos, ocorreu a 'after party' onde Kendall trocou de roupa e apareceu com um vestido justo, curto e transparente de Alexandre Vauthier, voltando mais uma vez a dar que falar ao evidenciar a boa forma física.