Kevin Spacey assume homossexualidade

Ator confessa já ter tido relações amorosas com ambos os sexos mas escolher "viver como um homem gay".

Por Daniela Espírito Santo | 08:17

Depois de ter recusado falar sobre a sua vida privada durante vários anos, o ator Kevin Spacey assumiu, este domingo, que escolheu viver a sua vida "como um homem gay".Spacey, de 58 anos, é conhecido por protagonizar a série "House of Cards" e já conta com dois Óscares, pelos filmes "Os Suspeitos do Costume" e "Beleza Americana".O anúncio foi feito após um escândalo que envolveu o ator Anthony Rapp que, recentemente, acusou Spacey de se ter tentado envolver sexualmente com ele quando tinha 14 anos e começava a sua carreira. Kevin Spacey confessou ter ficado "horrorizado" ao ouvir a história de Rapp, garantindo não se recordar do acidente que terá acontecido em 1986. Pediu "sinceras desculpas" a Rapp pelo seu "completamente inapropriado comportamento bêbedo".O pedido de desculpas, no entanto, fez com que Spacey se sentisse encorajado a falar sobre a sua vida privada. "Já tive relacionamentos com homens e mulheres. Já amei e tive encontros românticos com homens ao longo da minha vida e agora escolho viver a minha vida como um homem gay", disse o ator, via Twitter.