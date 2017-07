Kim Kardashian arrasada por vestir corpete à filha

Socialite defende-se e garante que se trata apenas de um elemento decorativo no vestido de North, de quatro anos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13.07.17

Kim Kardashian viu-se obrigada a defender-se nas redes sociais, depois de ser duramente criticada pelos seguidores, por alegadamente ter vestido um corpete à filha, North West, de apenas quatro anos.

Surgiram fotografias que mostram a menina, filha da socialite e do rapper Kanye West, num vestido laranja com o que parece ser um corpete de cor branca com uma flor roxa.

Imediatamente a estrela de reality shows foi atacada nas redes sociais. "Porque é que uma bebé está a usar um corpete?" e "Que imagem é que estás a passar à tua filha?" foram algumas das questões colocadas pelos fãs da socialite.

Kim quis esclarecer a questão e garante que se trata apenas de um elemento decorativo do vestido e não de um corpete real.

"Nunca vestiria a minha filha com um corpete. É apenas um vestido de algodão que tem atilhos e parece um corpete. Não fui eu que o desenhei, comprei-o a um estilista. Acho que é muito giro, mas acalmem-se, é só um vestido", garantiu no Twitter.