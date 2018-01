Kim Kardashian mostra tudo na praia com vestido transparente

Socialite mostrou-se à vontade durante sessão fotográfica ousada.

Kim Kardashian protagonizou mais um momento ousado, esta segunda-feira, numa praia de Malibu, na Califórnia, nos EUA, ao posar com um vestido completamente transparente para as lentes de um fotógrafo.

A socialite norte-americana, de 37 anos, não teve qualquer tipo de pudor em mostrar as generosas curvas durante a sessão fotográfica, mostrando-se sempre descontraída e sorridente, tal como mostram as fotos exclusivas do site norte-americano TMZ.

Nas imagens, a mulher de Kanye West enverga um vestido branco que parece ter ficado complemente transparente ao ser molhado.

Recorde-se que Kim foi mãe pela terceira vez no dia 15 de janeiro. A menina foi gerada por uma barriga de aluguer e chama-se Chicago West. A estrela do reality show Keeping Up With The Kardashians e Kanye West já eram pais de North, de 4 anos, e Saint, de 2.