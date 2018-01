Kim Kardashian partilha fotos polémicas

Imagens da socialite em poses provocantes foram publicadas pela própria.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 6:11pm PST

Kim Kardashian publicou uma coleção de seis fotos que prometem causar polémica no Instagram. A socialite surge apenas de roupa interior e com um casaco de peles e, numa das imagens, chega mesmo a mostrar "mais do que devia".As fotografias foram publicadas esta segunda-feira mas já estão a fazer sucesso nas redes sociais.Kardashian foi notícia na semana passada por ter feito uma sessão fotográfica ousada com um vestido transparente numa praia de Malibu, no estado norte-americano da Califórnia.A socialite é mãe de três filhos: North, de quatro anos, Saint, de dois, e Chicago West que nasceu a 15 de janeiro, gerada através de uma barriga de aluguer.