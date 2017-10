Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kim Kardashian reduz bumbum

Socialite faz nova cirurgia plástica.

08:48

Kim Kardashian está insatisfeita com as suas curvas e, de acordo com a imprensa internacional, terá recorrido a um conhecido cirurgião para reduzir o tamanho das próteses de silicone que tem no rabo.



Alvo de várias críticas devido ao tamanho do bumbum, a socialite norte-americana está empenhada em conseguir uma silhueta mais consensual.



"Ela acha que exagerou no tamanho e está farta que essa seja a única coisa que comentam em relação ao seu corpo", diz uma fonte, acrescentando que Kim se encontra dedicada à família, agora que está prestes a ser mãe pela terceira vez.



Kim, recorde-se, recorreu a uma barriga de aluguer para ser mãe.