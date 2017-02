Kitchen Chiado: Comer sem pressa

Descomplicado, relaxado e prazeroso, o ambiente do restaurante contrasta com a cozinha, que leva muito a sério a missão de bem servir.



Ideal para entrar, comer um petisco, beber um copo, conversar entre amigos e ficar para jantar, ou não fosse a premissa desta casa a ideia de deixar o tempo passar à roda da mesa, sem grandes demoras, sem grandes presssas.









Parece impossível aliar glamour e tradição, mas no Kitchen Chiado isso até parece fácil.O novo restaurante nesta zona de Lisboa chama a atenção de quem sobe o Elevador da Glória pelas cores quentes e relaxantes, que convidam os mais curiosos a entrar, mas é pelo paladar que vai já conquistando muitos admiradores.Neste negócio de família, as receitas que pontuam a carta do espaço, aberto nos primeiros dias de janeiro, são tradicionais e assentes na experiência gastronómica da família Paiva, que tão bem recebe quem se senta à mesa da sua 'kitchen'.