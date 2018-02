Kylie Jenner anuncia que já é mãe

Menina nasceu no passado dia 1 de fevereiro.

Kylie Jenner já é mãe. Foi a própria quem deu a novidade nas redes sociais, publicando um texto e um vídeo na sua conta oficial no Instagram. A socialite e Travis Scott receberam uma menina no passado dia 1 de fevereiro. "A minha filha linda e saudável chegou no dia 1 de fevereiro e mal podia esperar para partilhar esta bênção", revelou."Desculpem-me por vos deixar às escuras durante todas as especulações. Percebo que estão habituados a que vos leve comigo em todas as jornadas. A minha gravidez foi uma que escolhi não fazer à frente de todos", explica, a irmã mais nova de Kim Kardashian, acrescentando que "precisava de me preparar para este papel de uma vida da maneira mais positiva, livre de stress e saudável".A jovem, de 20 anos, agradeceu aos amigos e à família pelo apoio e por terem ajudado a que o momento se mantivesse privado.O vídeo, publicado pouco depois da mensagem, mostra alguns dos momentos de gravidez da socialite.