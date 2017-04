Lampreia à moda do Chef Bruno Rocha

Mas os pratos não se ficaram por aqui. O menu de Bruno Rocha incluiu a lampreia seca, com broa de milho e manteiga de pele de galinha, frita, com courato de porco e molho romesco, fumada, com ananás dos Açores, wasabi e língua de vitela e com arroz de cevada e aveia, curgete grelhada e miso.E a sobremesa? Esta surpreendeu ainda mais: Sangue de lampreia com beterraba, gelado de panna cotta, bolo de limão e framboesas.Para fazer o picle de rábano: Água com gás (100 ml), Vinagre de champanhe (100 ml), Açúcar branco (40 g), Sementes de mostarda (1,5 g), Pimenta preta em grão (1,25 g), Sementes de coentros (0,75 g), Folha de louro, Rábano branco (100 g). para a lampreia: Lampreia (lombo limpo de 200 g), Açúcar branco (120 g), Sal fino (80 g).para os cogumelos shitake: Cogumelos shitake (100 g), Óleo de girassol Q.B., Manteiga sem sal (25 g), Mirin (1 colher de sopa), Molho de soja (½ colher de sopa), Alecrim fresco picado (½ colher de sopa).para o iogurte de amêndoa: Iogurte natural (125 g),Leite de amêndoa (50 ml), Óleo deamêndoa (½ colher de sopa).Para o picle lamine o rábano branco. Ferva por 1 minuto todos os ingredientes, deixar arrefecer completamente e refrigerar durante 24 horas.Colocar a lampreia a curar, durante 45 minutos, coberta com uma mistura de sal fino e açúcar. Findo esse período, lavar bem sobre água corrente e secar. Grelhar sobre lume forte durante 4 a 5 minutos de ambos os lados.Prepare a salada de cogumelos: Numa frigideira, colocar um pouco de óleo e sobre lume médio, cozinhar os cogumelos com base virada para baixo, durante 3 a 4 minutos, adicionar a manteiga e deixar ganhar notas caramelizadas, adicionar o mirin, aguardar 20 segundos e terminar com o molho de soja. antes de servir, pique o alecrim finamente e envolva nos cogumelos.Para o molho, Coloque o iogurte natural a escorrer, com ajuda de um pano, durante 12 horas. Envolver o leite e o óleo de amêndoas, refrigerar até ao momento de servir. Corte o lombo da lampreia grelhada e coloque por cima dos cogumelos. nos lados coloque o iogurte e o picle de rábano. Está pronto!