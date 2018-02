Lana Del Rey descansa fãs após tentativa de rapto

Norte-americano foi detido pelas autoridades e acusado de perseguir a cantora.

21:44

Hey kiddos.

I’m doing fine thanks for the messages. And tomorrow we’ll be in Hotlanta can’t wait to see everyone. Yachty that means u. pic.twitter.com/hwrRYyrA3E — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 4 de fevereiro de 2018

ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon.



After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF — Orlando Police (@OrlandoPolice) 3 de fevereiro de 2018

Lana Del Rey descansou os fãs com uma mensagem, este domingo, onde afirma que está tudo bem consigo após a alegada tentativa de rapto de que foi alvo. A polícia norte-americana deteve um homem, de 43 anos, que teria um plano para raptar a intérprete."Olá miúdos. Estou bem, obrigada pelas mensagens. Amanhã estamos em Atlanta, mal posso esperar para vos ver a todos", escreveu a cantora.Michael Hunt foi preso no passado sábado pelas autoridades de Orlando, no estado da Flórida. O homem teria bilhetes para assistir ao concerto e estaria também na posse de uma faca. As publicações do suspeito onde dava conta das suas intenções foram também encaradas como "ameaças credíveis" pela polícia local."Detido: Michael Hunt, por perseguição e tentativa de rapto com uma arma. Após receber uma 'dica' que encaramos como uma ameaça credível, o Departamento de Polícia de Orlando chegou até ele antes que se aproximasse da cantora Lana Del Rey no seu concerto no Amway Center", pode ler-se num tweet publicado pelas forças policiais.