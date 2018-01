Empresa lança vinho inspirado em Renato Seabra

Amigo do homicida de Carlos Castro guarda primeiras garrafas para quando o modelo sair da prisão.

10:12

Renato Seabra, preso numa prisão de alta segurança nos EUA depois de ter sido condenado pela morte de Carlos Castro, tem um vinho dedicado a ele.

A empresa Silva Salgado Vinhos, uma empresa familiar onde trabalha o melhor amigo do modelo, Diogo Costa, é a responsável pela produção do ‘Galifão’, dedicado pelo amigo a Renato Seabra.

Diogo, de 28 anos (a mesma idade de Renato Seabra), é amigo de infância do homicida e cresceram juntos, tendo até frequentado os escuteiros ao mesmo tempo. Diogo acredita que Renato sofreu "um surto psicótico" quando, há sete anos, matou o cronista social Carlos Castro, castrando-o e mutilando o corpo em seguida com recurso a um saca-rolhas.

"Ele não é um assassino, apesar do que fez. Foi uma coisa que aconteceu naquele momento e devido a algo muito grave que se terá passado", afirma Diogo costa ao site Flash!.

"É heterossexual e não é um psicopata"

O nome do vinho, ‘Galifão’, deriva desta expressão, que era muito utilizada por Renato Seabra que, segundo o amigo, não era homossexual, apesar de ser apontado como mantendo uma relação amorosa com Carlos Castro antes do crime.

"Lancei um vinho, cujo nome é ‘Galifão’, uma expressão muito usada pelo meu melhor amigo [Renato Seabra]. ‘Galifão’ contraria tudo o que as pessoas julgam dele", explica Diogo à Flash!, afirmando que "ele é heterossexual".

O amigo descreve ainda Renato Seabra como "uma pessoa muito emocional" e garante que "não é um psicopata".

Visitou Renato Seabra na prisão

Diogo não deixou de estar ao lado do amigo aquando do seu encarceramento. Visitou-o na Clinton Correctional Facility, uma prisão de alta segurança junto à fronteira com o Alasca, descrita como ‘a Sibéria dos EUA’, pelo menos duas vezes.

No entanto, atualmente Renato Seabra recebe cada vez menos visitas, incluindo da família. A mãe, Odília Pereirinha, já só visita o filho de três em três meses, depois de ter regressado a Portugal, tendo anteriormente vivido algum tempo nos EUA para poder acompanhar mais de perto Renato Seabra.





"[Renato Seabra] não é um psicopata" Diogo Costa, amigo do homicida de Carlos Castro



O modelo português foi condenado a uma pesada pena de 25 anos de prisão a prisão perpétua. Isto significa que, após cumprir 25 anos de prisão, Renato será sujeito a reavaliações de pena periódicas de dois em dois anos. Pode sair da prisão, caso um juiz assim o decida, aos 46 anos, mas pode também passar o resto da vida na prisão.

Diogo, o amigo de Renato Seabra, assegura que troca cartas com o homicida frequentemente, uma vez que não o pode visitar.

Guarda garrafas da primeira colheita para Renato

O vinho ‘Galifão’, em versão tinto e branco, já está à venda, mas há garrafas ‘especiais’ que Diogo Costa guardou para que o amigo possa provar.

Como o vinho e o nome foram inspirados em Renato Seabra, o melhor amigo do modelo reservou as garrafas da primeira colheita para que o homicida, quando sair da prisão as possa beber.

"As primeiras garrafas produzidas, que eu próprio rotulei, encontram-se guardadas à espera que ele volte [a Portugal] e as prove. Foi uma promessa que fiz a mim mesmo", explica Diogo que aguarda pela saída de Renato Seabra da prisão "daqui a 18 anos".

O amigo lamenta que Renato Seabra nunca tenha provado o vinho que inspirou, já que as garrafas não podem entrara no estabelecimento prisional onde o modelo está preso.



"Sabor intenso, volumoso e sedoso"

Na página de Facebook da Silva Salgado Vinhos, produtora do vinho inspirado em Renato Seabra, o 'Galifão' ganha relevância, aparecendo como sugestão para acompanhar picanha e para assinalar momentos especiais, surgindo associado à vitória de Salvador Sobral na Eurovisão e até à visita do Papa Francisco a Portugal.







"Cor robusta e quente. Aroma imponente, profundo e frutado, revelando notas de especiarias. Sabor intenso, volumoso e sedoso, com excelente equilíbrio sensorial pela firme estrutura dos seus taninos, que lhe conferem charme e elegância", é como é descrito o 'Galifão' pela empresa de vinhos de Cantanhede, localidade onde nasceu e cresceu Renato Seabra.