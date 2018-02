Apresentadora recusa ir à festa do programa ‘Fama Show’.

08:39

Laura Figueiredo foi a única apresentadora que faltou ao aniversário do ‘Fama Show’. O programa de entretenimento da SIC reuniu as antigas caras e as atuais, no entanto, a companheira de Mickael Carreira não esteve presente na festa, alegando "compromissos pessoais" para justificar a ausência.