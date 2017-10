LC: "Benfica é melhor do que outros adversários do grupo" - José Mourinho

O treinador do Manchester United voltou a elogiar a equipa portuguesa e espera um jogo dificil.

Por Lusa | 30.10.17

A equipa do Benfica é melhor do que os outros dois adversários do Manchester United no Grupo A da Liga dos Campeões em futebol, reafirmou hoje o treinador português José Mourinho, que, por isso, espera um jogo difícil.



"Os jogadores sentiram que foi fácil ganhar ao Basileia, sentiram que foi fácil ganhar ao CSKA e sentiram que não foi fácil ganhar ao Benfica e que facilmente, em vez de ter sido 0-1, podia ter sido 0-0", disse o técnico português, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de terça-feira.

Segundo Mourinho, os jogadores concordaram no final do jogo da terceira jornada, em Lisboa, que a equipa portuguesa merece respeito.