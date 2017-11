Legionella: Sobe para 26 o número de casos diagnosticados

Surto da doença está a preocupar o país.

Por Lusa | 05.11.17

O número de casos diagnosticados de pessoas infetadas com 'legionella', no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 26, anunciou hoje a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.





Em conferência de imprensa no hospital, a responsável precisou que, dos 26 casos até agora diagnosticados de doença do legionário, um doente se encontra numa unidade de saúde privada, outro teve alta, um terceiro está no Hospital Pulido Valente, dois na unidade de cuidados intensivos do hospital São Francisco Xavier e os restantes encontram-se internados no hospital Egas Moniz.

Apesar das medidas adotadas para deter o surto de 'legionella' na rede de água do hospital, de acordo com "as melhores práticas internacionais", Graça Freitas não descartou a hipótese de surgirem nos próximos dias mais casos, devido à existência de um período de incubação da bactéria causadora da doença.