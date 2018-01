Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leões ganham primeira Taça da Liga

Gonçalo Paciência colocou os sadinos em vantagem logo aos quatro minutos de jogo e a reação leonina só chegou na segunda parte.

Por Mário Figueiredo e Mário Morgado Ribeiro | 01:53

O Sporting conquistou ontem a sua primeira Taça da Liga, com um triunfo nas grandes penalidades (5-4, depois do 1-1 nos 90’) sobre o V. Setúbal. William foi o herói ao apontar o penálti do triunfo, após o falhanço de Podstawski.



Jorge Jesus apostou nas entradas de Bryan Ruiz e Montero no onze, mas perdeu essa aposta. Sem ritmo, não conseguiram dar a profundidade que a equipa precisava. Mais, nunca conseguiram municiar o ataque.

Os sadinos, que tinham empatado com os leões para a Liga (1-1) no Bonfim, entraram seguros e surpreenderam com uma postura ofensiva. Distante da demonstrada frente à Oliveirense, onde ganharam por 2-0, mas foram totalmente dominados.



Gonçalo Paciência foi a revelação. Cresceu, está mais seguro com a bola nos pés e está mais letal. Na primeira oportunidade, fez um golo. Rodopiou com a bola, vulgarizou a ação de Coates e rematou para a baliza.

O leão acusou o trauma do jejum de troféus. Tremeu e de que maneira. Os sadinos dominaram a primeira parte, com um futebol bonito e objetivo. Anularam por completo a zona de construção dos leões. Bruno Fernandes foi uma sombra, tal como toda a equipa.



Os sadinos acreditaram que podiam somar a sua segunda Taça da Liga e cresceram. Com um futebol apoiado e objetivo, onde João Teixeira (6’), Vasco Fernandes (22’) causaram grandes calafrios nos leões.



Na etapa complementar, Jesus demonstrou o seu descontentamento com a exibição da equipa e fez entrar Battaglia e Acuña. Bruno Fernandes passou para extremo-direito. A equipa ganhou vida e ambição. Começou a acreditar na vitória. Encostou os sadinos às cordas.



Os setubalenses limitavam-se nesta fase a defender, com garra e coração. Mesmo assim, não deixavam de explorar o ataque e Paciência manteve Rui Patrício em alerta máximo.



O Sporting era mais forte, o seu futebol estava mais oleado e condizente com o seu estatuto de favorito. Mas os leões revelavam falta de pontaria e quando acertavam, Trigueira, uma das figuras desta edição da Taça da Liga, defendia tudo.



O golo dos leões acabou por chegar de grande penalidade. Podstawski substituiu Trigueira (duas excelentes defesas nesse lance) e tocou a bola com a mão. Foi preciso recorrer VAR. Na marcação do penálti, Bas Dost não perdoou. Foi preciso ir aos penáltis. Os leões marcaram todos e Podstawski falhou. Jesus somou a 6ª Taça da Liga.



Couceiro: "não perdemos nenhum jogo"

José Couceiro mostrou-se orgulhoso da campanha do V. Setúbal na Taça da Liga, apesar da derrota nas grandes penalidades com o Sporting. "Não gosto de vitórias morais, mas não perdemos nenhum jogo. Defrontámos duas das melhores equipas do campeonato. Só faltou o FC Porto. É o nosso oitavo jogo sem perder", referiu o treinador no final do encontro.



O técnico dos sadinos ficou satisfeito com a resposta que a sua equipa deu, considerando que nos dias que antecederam esta final já se dava o clube de Alvalade como vencedor. "A imagem que passou é que o resultado estava feito e nós acreditámos e na primeira parte conseguimos surpreender o Sporting", afirmou.



Couceiro espera que os seus jogadores transfiram a angústia de ter perdido a competição para a Liga.



"Assumimos a derrota. Agora temos de transportar esta revolta para o campeonato", disse, sem querer explorar o lance que deu o golo da igualdade ao Sporting. "Admito que tenha havido um corte com a mão. Nem protestei."



Jesus: "quero ganhar muitos mais títulos"

Jorge Jesus não escondeu a felicidade após conquistar a Taça da Liga com o Sporting, mas o técnico já olha para o futuro. "É o meu terceiro ano aqui e já conquistei dois títulos. "Mas quero ganhar muitos mais", afirmou o treinador leonino, ainda antes de subir com a sua equipa para a tribuna para proceder à normal cerimónia de celebração.



Frontal, demonstrou o orgulho por voltar a vencer esta competição. "E não foi só ganhar de um lado [Benfica] e do outro, mas são seis Taças da Liga... Seis!", referiu. "Nunca tinha ganho nas grandes penalidades, mas vale o mesmo. É um conteúdo [penáltis] que temos preparado", disse Jorge Jesus antes de voltar a deixar uma ‘bicada’ aos críticos, desta vez em relação à decisão de escolher William e Coates para a marcação dos penáltis, que tinham falhado diante do FC Porto.



"Lá está, são os profetas da desgraça que estão na televisão. Quem trabalha é que sabe e agora vai haver muita gente cheia de sapos", atirou o treinador, já depois de ter recebido a medalha de campeão.



Bruno manda ‘bicada’ ao FC Porto

"Mete-te aí atrás da baliza, Max [Luís Maximiano], para lhe dizeres para que lado vou bater [o penálti]". Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, deixou uma ‘bicada’ ao FC Porto durante o convívio com algumas crianças na inauguração da Escola Academia Sporting, em Braga. Em causa, estão as acusações dos dragões que alegam que Nélson, treinador de guarda-redes dos leões, esteve atrás da baliza de Rui Patrício para dar instruções ao guardião na marcação dos penáltis, na meia-final da Taça da Liga.