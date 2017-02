Ålesund renasceu das cinzas

O que achou desta notícia?







A beleza de Ålesund começa a fazer-se sentir mesmo antes de se chegar à cidade, uma vez que esta fica situada entre fiordes. Mas nem sempre foi assim: um enorme incêndio em 1904 destruiu o centro desta cidade costeira, que é o conjunto de sete pequenas ilhas ligadas entre si.Para uma vista impressionante da urbe, nada melhor do que subir ao miradouro de Aksla. Pode fazê-lo a pé (418 degraus) ou de autocarro. Quando descer, deixe-se levar pelos trilhos da cidade, muito marcada pelo estilo arquitetónico de arte nova, adotado durante a reconstrução.A visita não fica completa sem uma passagem no incrível aquário da cidade, que conta com um tanque de 15 mil metros cúbicos de água salgada, tornando-o num dos maiores da Europa.