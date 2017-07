Depois de ter feito um vídeo em que aparecia a chorar, cabeleireiro começou a fazer terapia.

Depois de ter feito um vídeo em que aparecia a chorar, garantindo estar com depressão, Eduardo Beauté já começou a fazer terapia com um especialista e garante estar a fazer progressos. "Se a vida me dá limões, faço uma limonada... Tento descentrar-me do foco da dor, porque há uma vida para ser vivida.