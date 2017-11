A socialite aparece na capa agarrada a um jovem numa pose ousada e provocante.



O título da capa é "Na cama com...Lili Caneças", afirmação que, juntamente com a fotografia, está a causar furor nas redes sociais desde que a capa foi apresentada online por Cristina Ferreira.





A apresentadora da TVI partilhou, ainda, as restantes capas desta edição da sua revista que, à semelhança do que já aconteceu no passado, irá ter três alternativas de capa.Nesta edição, Lili Caneças partilha protagonismo com Virgul e o chef Ljubomir Stanisic.