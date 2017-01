Liliana Aguiar feliz com o filho em casa

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

7.7%

7.7% 23.1%

23.1% 7.7%

7.7% 61.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

7.7%

7.7% 23.1%

23.1% 7.7%

7.7% 61.5% Muito satisfeito Outras 13 pessoas também já deram o seu contributo pub

Liliana Aguiar deu as boas-vindas ao filho, Salvador, fruto da relação com José Carlos Pereira no passado dia 9, de cesariana. Na sexta-feira, a empresária recebeu alta do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e agora já se encontra com o bebé em casa.