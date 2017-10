Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liliana Aguiar traída pela minissaia no batizado do filho

Relações-públicas criticada pelo look escolhido.

30.09.17

Foi no passado domingo que Liliana Aguiar e José Carlos Pereira batizaram o filho, Salvador, de nove meses, mas a cerimónia ficou marcada por várias polémicas.



Além de o casal ter entrado no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, pela porta das traseiras de forma a evitar ser fotografado, a relações-públicas foi ainda criticada pela escolha de uma minissaia para uma cerimónia de batismo.



A roupa foi considerada desadequada e Liliana acabou por ser traída pelo modelo, mostrando mais do que devia. "Toda a gente achou que uma minissaia não era, de todo, apropriado a um batizado, a uma cerimónia religiosa no Mosteiro dos Jerónimos", começa por contar uma fonte, acrescentando, no entanto, que o resto da festa decorreu sem percalços.



"Eles estão finalmente bem e felizes. Depois de tudo o que já passaram estão numa fase serena da relação", acrescentou.