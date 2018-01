Atriz mostra-se à vontade com as cenas de sexo que protagoniza na novela ‘Jogo Duplo’, da TVI.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Fernanda Serrano voltou aos ecrãs com uma personagem ousada na novela ‘Jogo Duplo’, da TVI. Um papel que a tem desafiado, mas com o qual se sente à vontade. E nem as cenas de lingerie a incomodam. Para a atriz de 44 anos é mais constrangedor ser fotografada na praia pelos paparazzi.