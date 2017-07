Lista de restaurantes onde a vista servida à mesa

Roteiro de norte a sul do país por oito restaurantes que conjugam refeições com uma paisagem deslumbrante.

Entre neste roteiro gastronómico e, também, paisagístico, e retire algumas ideias que podem ser úteis durante este quente verão. Faça-se ao caminho e aproveite para degustar uma refeição bem diferente; com paisagem na ementa. É que, lá diz o ditado, os olhos também comem.



Ver Lisboa entre duas garfadas

A fantástica vista sobre lisboa e sobre o rio são a entrada, o prato principal e a sobremesa de uma refeição no Amarra Ó Tejo.



Com uma aposta cuidada na cozinha portuguesa, oferece um espaço acolhedor com um ambiente descontraído. Situado no jardim do castelo de Almada, na zona velha da cidade, o sonho começou a concretizar-se em 2001, pela mão de Fernando Jorge Sousa Simões, "amante da boa mesa" e cultivador de amizades.



A origem deve-se ao restaurante Salmonete, este situado no Miradouro da Boca do Vento. Um espaço sazonal "criado para receber os amigos, que o fez sonhar mais alto".



Quanto a sabores, nota para a alheira recheada com espargos e ovo de codorniz, o peixe-galo frito em farinha de milho e açorda das suas ovas. Também a garoupa estaladiça ou o pregado gratinado. Marisco só por encomenda. Para sobremesa, a casa recomenda a delícia de frutos silvestres.



Nome Amarra Ó Tejo

Morada Largo 1. º de Maio, 2,

Almada Velha

Telefone 212 730 621

Preço médio 35 €

Horário Encerra à segunda-feira

Cartões Sim

Fumadores Não

A destacar "A melhor vista sobre Lisboa" (afiançam os donos)



À beira Tejo e do Castelo de Belver

O tejo está logo ali ao lado E lá ao fundo fica o castelo de belver. Esta é a vista do restaurante Bar Alamal, situado na praia fluvial com o mesmo nome, no concelho de Gavião. Carlos Marques é o proprietário. E como não podia deixar de ser, na sua ementa teve que incluir o peixe do rio. Não falta, o achigã ou o lúcio perca grelhado e os petiscos variados, nos quais se destacam as enguias e o peixe-rei. Mas é o Pecado da Gula o prato de eleição neste restaurante. A união perfeita de sabores dos lombinhos e camarão começou, segundo o proprietário, "numa feira medieval e desde logo se tornou um sucesso". Depois há os tintos da região, os brancos e as sobremessas para se deliciar enquanto aprecia a belíssima paisagem, conhecida como a ‘Pérola do Alentejo’. Do restaurante é também possível marcar uma viagem de barco pelo Tejo. No areal há toldos. E pelas margens um passadiço para uma caminhada até Belver.



Nome Restaurante Alamal

Morada Praia Fluvial do Alamal 6040-060 Gavião

Telefone 241 631 221/918 618 037

Preço médio 15 €

Horário não encerra

Cartões sim

Fumadores na esplanada

A destacar Restaurante nasceu de um bar de praia junto ao Tejo



Com o oceano ali tão perto

Perto de sintra, a três dezenas de quilómetros de Lisboa, no restaurante Azenhas do Mar os clientes – e esta é uma das máximas da casa – "encontram o céu à beira-mar".



O local venera o mar. E o mar está bem presente na ementa. Os percebes são um clássico que os conhecedores não dispensam.



Ostras ou bruxas, amêijoas à bulhão pato ou cadelinhas também fazem as delícias de quem transpõe a porta. Continuando, quanto ao peixe destaca-se a massada de cherne, carabineiros grelhados com arroz de gengibre e lima, bacalhau à lagareiro ou tagliatelle de vieira com camarão tigre. Para outros sabores há bife do lombo ou secretos de porco. Bom apetite.



Nome Azenhas do Mar

Morada Piscina Azenhas do Mar, Azenhas do Mar, Colares, Sintra

Telefone 219 280 739

Preço médio 30 €

Horário 12h30 - 23h00

Cartões Sim

Fumadores Sim, na esplanada

A destacar Percebes recolhidos das rochas ali bem perto



Mondego à vista

O edifício onde durante décadas a população de Coimbra tirou o passaporte transformou-se num espaço de convívio e lazer, com uma vista única sobre o rio Mondego. O Passaporte Lounge Terrace deve o nome ao documento que permite viajar. O espaço é, segundo o proprietário Adriano Cruz, "ideal para estar entre amigos e usufruir de uma bebida ou refeição em ambiente descontraído". Na ementa destaque para as francesinhas, o polvo à lagareiro, ou os bifes imperadores.



Nome Passaporte Lounge Terrace

Morada Couraça da Estrela, nº 13, Coimbra

Telefone 239 600 138

Preço médio 18 €

Horário 12h00 - 01h00

Cartões Sim

Fumadores Sim

A destacar No edifício funcionou o Governo Civil de Coimbra



Do alto da serra

A estrada que rasga os socalcos, vale do homem acima, leva-nos à pequena aldeia de Brufe. No Abocanhado, como o nome indica, abrigamo-nos da chuva. Ou da neve. Nestes dias de verão, resguardamo-nos do sol, que na serra queima mais do que na praia. E na esplanada deste restaurante arquitetonicamente arrojado, deixamos a vista espraiar-se pela verdejante paisagem do vale que conduz a descida do rio que vem do alto dos Carris. A comida é o espelho da paisagem.



Nome O Abocanhado

Morada Brufe, Terras de Bouro

Telefone 253 352 944/ 911 173 517

Preço médio 25 €

Horário Almoço 12h30 - 15h30

Jantar 19h30 - 21h30

Cartões Sim

Fumadores No espaço exterior

A destacar A paisagem, a arquitetura e a gastronomia tradicional



Porto para lá do rio

Com a margem do douro ali à porta, o Ar de Rio, situado na marginal de Vila Nova de Gaia, nasceu em 2002 com base num projeto que obedeceu a conceitos chave que passam pela simplicidade e eficiência. A ementa é cosmopolita, com uma aposta clara nas francesinhas mas, também, numa variedade de bifes - cerveja preta, mostarda e ar de rio são exemplo. De Itália chegam as tagliatelle, todos os dias o chefe recomenda um prato de cozinha tradicional.



Nome Ar de Rio

Morada Avenida de Diogo Leite 5, Vila Nova de Gaia

Telefone 223 701 797

Preço médio 15 €

Horário 12h00-24h00 de domingo a quinta; 12h00-02h00 à sexta e sábado

Cartões Sim

Fumadores Sim, na esplanada

A destacar "A melhor vista sobre a cidade do Porto" (afiançam os donos)



Mesa sobre o Arade

Quem entra no clube naval de portimão procura os sabores do mar e a vista deslumbrante sobre o rio Arade. O restaurante tem uma esplanada suspensa sobre a água e quem se senta à mesa tem a sensação que está num barco. A vista vai desde a ponte antiga até à foz do rio, com o porto de navios de cruzeiro e a vila de Ferragudo como pano de fundo. O gerente, João Isidoro, refere que quem conhece o restaurante "procura a comida" e os que não conhecem "são atraídos pela vista".



Nome Clube Naval de Portimão

Morada Docas de Recreio - Zona ribeirinha de Portimão

Telefone 282 432 325

Preço médio 20 €

Horário 12h00-15h00 e 19h00-23h00 (encerra à segunda-feira)

Cartões Sim

Fumadores Sim (esplanada)

A destacar Arroz de tamboril e vista



Sabores marítimos na marina de Ovar

Situado em frente à marina de ovar, o oxalá, espaço nascido de um projeto familiar, é uma referência da região pela qualidade da ementa, baseada no peixe e nos mariscos. Mas, também, pela bela vista que a sua localização proporciona.



O nome surgiu por mero acaso e não tem nenhuma história mirabolante a acompanhar. Podia projetar-se que tudo teria a ver com o desejo de um cliente, seduzido pela vista e sabores servidos: "Oxalá não acabe esta refeição", mas isso não está provado.



Inaugurado em 1991, instalado à margem da estrada que percorre a ria de Aveiro, apresenta uma extensa ementa capaz de agradar a todos os paladares. A casa recomenda a Sinfonia Marítima, um prato com variedades de peixe grelhado, a feijoada de marisco ou o robalo ao sal. Para quem prefere marisco, as gambas à angolana estão no topo dos pedidos. As quantidades, generosas, não deixam ninguém insatisfeito. Nas sobremesas, o pão-de-ló de Ovar é incontornável. O serviço, realçam os frequentadores, é atento.



Nome Oxalá

Morada Rua Família Colares Pinto, Ovar

Telefone 256 591 371

Preço médio 30 €

Horário 12h00-15h00; 19h00 - 23h00. Encerra à segunda-feira

Cartões Sim

Fumadores Não

A destacar São 1800 as referências só de vinho nacional. Garrafas no teto, porque já não cabem nas paredes

Sente-se à mesa, delicie-se com sabores de exceção e perca o olhar na paisagem. É esta a proposta que sugerimos nas próximas páginas. De Terras de Bouro a Portimão, conheça oito restaurantes que, para além do serviço que oferecem a quem passa as suas portas, valem pelas deslumbrantes vistas que proporcionam aos clientes.Os cenários envolventes são mesmo de espantar, o que torna penoso pôr um termo à refeição. Desde o verde Minho, a beleza do Douro ou do Tejo - ou, se preferirmos, do Porto e de Lisboa -, até, no sul do país, à cosmopolita zona ribeirinha de Portimão, a escolha é variada.