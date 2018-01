Livro de Sara Prata na corrida para melhor do mundo

“Prata, Pratinha, Pratão” é o primeiro livro da atriz e já está a dar o que falar.

O livro "Prata, Pratinha, Pratão", de autoria de Sara Prata, está na corrida para melhor livro de gastronomia do mundo. A revelação da nomeação para os Gourmand World Cookbook Awards aconteceu no passado dia 20 de Dezembro.

Sara é uma das nomeadas para a categoria "First Book" - para escritores que lançaram o seu primeiro livro. Esta nomeação foi feita pela editora Casa das Letras depois de a obra se ter destacado na edição nacional do concurso.



O livro da atriz representa Portugal, juntamente com sete outros autores nacionais, no único concurso que destaca os melhores nomes da gastronomia mundial.

A obra da atriz, de 32 anos, foi elaborada numa parceria entre a editora Casa das Letras e a Fundação do Gil, depois de Sara ter sido finalista no "Masterchef Celebridades". Os lucros da venda do livro de receitas revertem para a Fundação do Gil.

Este livro contém receitas criativas e fáceis de fazer para quem quer ter uma alimentação saudável.

O evento, equiparado aos "Oscars", irá decorrer em Maio deste ano, na China, e conta com a participação de 205 países.