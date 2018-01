Livro "Fogo e Fúria" chega ao topo de vendas nos Estados Unidos

Por Lusa | 03:32

O livro "Fogo e Fúria", do jornalista Michael Wolff, sobre o primeiro ano do Presidente Donald Trump, alcançou o topo de vendas da semana passada nos Estados Unidos, apesar de só estar à venda desde sexta-feira.

A NPD BookScan (antiga Nielsen Bookscan) revelou na quarta-feira à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) que foram vendidos 29 mil exemplares de "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump"), apesar de ter sido disponibilizado apenas na sexta-feira e de os dados da empresa de estudos de mercado irem até sábado.

"Os números dos primeiros dois dias de vendas não estão a dar-nos a visão completa", afirmou Kristen McLean, analista da indústria livreira do grupo NPD.