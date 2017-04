Livro reúne tesouros de origem portuguesa

Um capão, uma manteiga ou um citrino açoriano, uma farinheira escura ou uma cenoura roxa do Algarve, a cherovia ou a nona da Madeira são alguns dos produtos descritos com detalhe e erudição.



Convém dizer que esta não é uma obra sobre produtos DOP ou IGP. Longe disso. É uma obra que nos apresenta em detalhe uma seleção de produtos que o autor considera serem marcantes da identidade do País na área alimentar.Um capão, uma manteiga ou um citrino açoriano, uma farinheira escura ou uma cenoura roxa do Algarve, a cherovia ou a nona da Madeira são alguns dos produtos descritos com detalhe e erudição.

Não há português amante das coisas boas da mesa que não saiba onde se come o melhor leitão à moda da Bairrada, o melhor bacalhau ou as melhores sardinhas assadas, mas quando descemos ao nível do conhecimento dos produtos, aqui a porca torce o rabo.Em termos de ranking europeu, Portugal está em quarto lugar no que diz respeito ao número de produtos com Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), mas o que é curioso é os portugueses continuarem a confundir o Queijo da Ilha com o Queijo São Jorge e nem fazem a mínima ideia de que existe em Portugal duas DOP para azeitonas de mesa (Negrinha de Freixo e Elvas/Campo Maior).Ora, Fortunato da Câmara, crítico gastronómico e investigador do ‘Expresso’, andou pelo País à procura de produtos de excelência que resultam da comunhão entre a natureza e a criatividade humana para os meter num livro que tem o eficaz nome de Tesouros de Origem Portuguesa - TOP .