Lola Kirke exibe axilas peludas nos Globos de Ouro

A atriz britânica Lola Kirke, de 26 anos, destacou-se na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, mas não pelas razões habituais.



A atriz optou por não depilar as axilas e assim exibir os seus pêlos sem qualquer tipo de pudor enquanto usava um vestido sem alças e bastante decotado.



Nas redes sociais, as críticas à atriz não tardaram. No entanto, Lola acabou também por ser elogiada por alguns internautas que exaltaram o direito da atriz em apresentar-se como entendesse, sem ter que estar presa a qualquer tipo de estéreótipo de beleza.



Esta não é a primeira vez que Lola se apresenta com as axilas peludas. Nas redes sociais, a atriz já publicou fotografias e vídeos em que mostra claramente a sua opção de não se depilar debaixo dos braços.





Veja:





Thank @god women weren't able to represent themselves until the #iphone!!! Then I would never get to be in this incredible room. And now I'm never leaving. Us girls gotta stick together, ya know? Uma foto publicada por Lola Kirke (@lolakirke) a Dez 19, 2016 às 4:40 PST

