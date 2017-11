Louis C. K. confirma ter-se masturbado à frente de mulheres

Comediante acusado por cinco mulheres garante que "as histórias são verdadeiras".

Louis C.K. foi acusado, recentemente, por cinco mulheres de má conduta sexual ao ter obrigado as vítimas a observá-lo enquanto se masturbava. Tais acusações foram, esta sexta-feira, confirmadas pelo comediante, que emitiu um comunicado em que assegura que "as histórias são verdadeiras".



"Na altura, disse para mim mesmo que o que fazia era ok porque nunca mostrava o meu pénis sem perguntar primeiro, o que é verdade. Mas o que aprendi mais tarde, tarde demais, é que, quando tens poder sobre uma pessoa, perguntar-lhes se podem olhar para o teu pénis não é uma pergunta. É uma situação difícil para elas, que me admiram", desabafa.



"Usei o poder que tinha de forma irresponsável e tenho remorsos. Tenho tentado aprender com elas, mas também fugir delas. Agora tenho a noção do impacto das minhas ações", confessa o comediante, que lamenta ter usado o poder que tinha sobre as suas vítimas para as manter caladas.



"Aproveitei-me do facto de ser admirado na comunidade, o que as impediu de partilharem a sua história e lhes trouxe dissabores sempre que tentaram, porque as pessoas que gostam de mim não as queriam ouvir", assegura Louis C.K, que agora irá tirar algum tempo da sua carreira "para ouvir os outros".