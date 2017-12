Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lucho e Andreia dividem guarda dos filhos

Depois das acusações de violência, as crianças foram entregues a um abrigo.

22.12.17

Depois de a ex-mulher, Andreia, ter revelado que Lucho González a tentou matar em frente aos dois filhos, as crianças foram temporariamente entregues a um abrigo.



Agora, para evitar que os filhos, de três e seis anos, passem o Natal na casa de acolhimento no Brasil, o ex-casal assinou um acordo provisório de divisão da guarda das crianças.



Até nova decisão, o jogador argentino e a portuguesa ficarão em períodos alternados com cada um dos filhos.