Luciana Abreu apresenta noivo em concerto

Esta é a segunda vez que a artista, de 32 anos, está noiva. Luciana foi casada com o futebolista Yannick Djaló, com quem tem duas filhas.Luciana Abreu não revelou a data do matrimónio.

Luciana Abreu surpreendeu o público que assistia ao seu concerto no Casino Estoril, na noite desta sexta-feira, ao assumir publicamente que está noiva de David Souza.já tinha avançado com esta notícia no dia 10 de junho. Apesar do namoro discreto, a cantora decidiu apresentar o noivo aos seus fãs e mostrar o vídeo do pedido de casamento.David Souza é guia turístico e praticante de kitesurf.