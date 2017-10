Luciana Abreu aquece redes sociais em lua-de-mel

Recém-casados escolheram Cascais para celebrar o enlace.

Luciana Abreu tem partilhado na sua conta do Instagram imagens da (mini) lua-de-mel com Daniel Souza, com quem tem aproveitado uns dias para namorar, no Hotel Cascais Miragem Health & Spa.

A atriz tem partilhados várias fotografias, numa das quais surge a exibir a sua aliança, enquanto toma o pequeno-almoço. Numa outra imagem, a cantora aparece deitada na banheira coberta de espuma e rosas.

Luciana Abreu, grávida de 5 meses, escolheu Cascais, em Portugal, para celebrar o enlace.



A estrela da SIC casou no fim de semana passado no Estoril, numa cerimónia onde estavam presentes cerca de 50 pessoas.

Os recém-casados ficaram hospedados na ‘suite presidencial’ do Hotel Cascais Miragem Health & Spa que, por noite tem um preço de 2400 euros.



Luciana Abreu aguarda a chegada de mais duas meninas, fruto da relação com o guia turístico Daniel Souza. A cantora já é mãe de Lyoncé e de Lyannii.