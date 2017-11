Luciana Abreu com gravidez de alto risco

"Cancelado Concerto Luciana Abreu Tributo à Floribella – Best Of "A tua cara não me é estranha" LVAM Productions informa que o concerto de Luciana Abreu, Tributo à Floribella – Best Of "A tua cara não me é estranha", na Póvoa do Varzim, previsto para o dia 08 de Dezembro de 2017, sexta-feira, terá de ser adiado por motivos de saúde da artista Luciana Abreu. Esta alteração tem por base a preservação da saúde e bem-estar da gravidez da artista. Segundo a Srª Drª Maria João de Carrilho Garcia, especialista em Genecologia – Obstetrícia Luciana Abreu encontra-se com uma gravidez gemelar de alto risco, por cólica renal por litíase renal agravada por hiperemese gravidica e o facto de apresentar placenta prévia impossibilita-a de fazer esforços físicos, nomeadamente, a participação no concerto do dia 08/12/2017. Perante tal situação e com muita pena de Luciana Abreu este concerto será alterado para 2018, com data a ser comunicada em breve. Aproveitamos, também, para informar a todos os fãs que adquiriram o bilhete para se dirigirem ao ponto de venda onde o obtiveram o mesmo e solicitarem o seu reembolso." Meus querido OBRIGADA por todo o carinho e apoio incondicional. Por vocês farei a Fnac do Vasco da Gama e a Fnac do Shopping Almada, mas neste momento tenho de manter obrigatoriamente as minhas bebés dentro de mim, o máximo de tempo possível. Irão ser com certeza, dias memoráveis ?? Aproveito para agradecer mais uma vez ao Hospital de Viana do Castelo, por me ter acarinhado mais uma vez no passado sábado, com a minha quinta crise renal. Beijos a todos, especialmente no vosso coração. Até sábado ( Fnac Vasco da Gama )

