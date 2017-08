Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luciana Abreu está grávida de gémeos

A atriz vive momentos de felicidade ao lado do novo namorado, Daniel Souza.

12:49

Luciana Abreu está grávida de gémeos, avança esta quinta-feira a revista Nova Gente.



Segundo a publicação, a cantora vai aumentar a família com mais dois membros, frutos do seu relacionamento com o guia túristico Daniel Souza.



Apesar da gravidez, a atriz não tem ainda prevista a desmarcação da digressão do seu novo álbum, pelo que as datas dos concertos mantém-se.



Luciana Abreu já é mãe de duas meninas, Lyonce, de seis anos de idade, e Lyanni, de cinco. As primogénitas da cantora são também filhas do jogador de futebol Yannick Djaló.