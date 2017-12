Ciúmes ditam fim da amizade.

Por João Monteiro de Matos | 22.12.17

Depois de ter sido a ausência mais notada no casamento de Luciana Abreu, de 32 anos, e de Daniel Souza, no final do mês de outubro, chega a confirmação: Ana Micaela, de 31, anos, foi afastada do seio familiar da atriz e já voltou para casa, no Norte do País, onde residia.