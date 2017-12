Gémeas Lamour e Lamie nasceram prematuras, às 29 semanas.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Já estão escolhidos os nomes das gémeas de Luciana Abreu, nascidas no passado sábado. As duas meninas que nasceram prematuras, às 29 semanas, vão chamar-se Lamour e Lavie, segundo avança a Flash. Os dois nomes são uma adaptação dos termos em francês ‘L’amour’ (o amor) e ‘La vie’ (a vida), tendo o significado especial de representarem a luta e o amor pela vida que as duas bebés demonstraram nos últimos dias.