Luciana Abreu grávida e em topless em capa de revista

A gravidez de Luciana Abreu não foi impedimento para que a cantora se tornasse menos sensual, e a prova disso é a produção da artista para a edição de janeiro da revista 'Cristina'.

Na imagem partilhada por Cristina Ferreira, a artista da SIC além de exibir a barriga aparece com umas calças de ganga e a fazer topless com as mãos a tapar os seios.

"Esta produção foi feita dias antes de Luciana Abreu entrar de emergência no hospital. Há duas bebés lindas a lutar pela vida neste momento e, sexta-feira, nas bancas, com a revista 'Cristina' vai poder ver e ler aquela que é a sua última entrevista grávida. Força", escreveu a apresentadora do 'Você na TV'.

Luciana Abreu deu à luz no passado dia 23 de dezembro após ter entrado de emergência no Hospital de Cascais devido ao facto de as bebés sofrerem de síndrome da transfusão feto-fetal. As meninas encontram-se agora a recuperar.

