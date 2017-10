Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luciana Abreu internada de urgência

Cantora de 32 anos sofreu uma cólica renal quando viajava para o Porto de comboio.

Grávida de quatro meses de duas meninas, Luciana Abreu não ganhou para o susto quando, em plena viagem de comboio para o Porto, sofreu uma cólica renal que a levou para as urgências do hospital.



O episódio foi relatado pela própria cantora de 32 anos nas redes sociais: "Viajava eu no comboio Lisboa/Porto a trabalho quando fui acometida por uma cólica renal.



Ainda em viagem, os bombeiros voluntários do Porto foram avisados pelos funcionários da CP. Quando cheguei ao Porto estavam à minha espera. Cheguei à Urgência da Obstetrícia do Hospital de São João e fui rapidamente e bem atendida", começa por contar Lucy, revelando que teve de ficar internada durante a noite.



No entanto, voltou ao hospital mais tarde. "Não posso também deixar de agradecer o atendimento prestado no hospital de Viana do Castelo, onde tive novamente que recorrer por repetição da cólica renal. Vamos a ver se fiquei livre", concluiu.



Os fãs deixaram-lhe mensagens de apoio.